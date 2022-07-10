В кино выйдет мультфильм про встречу современных подростков с Сергием Радонежским

С 16 июля в кино стартует показ отечественного 3D-мультфильма «Забытое чудо», в озвучке которого приняла участие Анна Хилькевич.

По сюжету, трое подростков во время школьной экскурсии Троице-Сергиеву Лавру находят портал в прошлое и оказывают на Руси времен татаро-монгольского ига. Дорогу домой им поможет найти сам преподобный Сергий Радонежский. Только сначала нужно пройти мимо воинов Золотой орды.