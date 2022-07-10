В кино выйдет мультфильм про встречу современных подростков с Сергием Радонежским

С 16 июля в кино стартует показ отечественного 3D-мультфильма «Забытое чудо», в озвучке которого приняла участие Анна Хилькевич.
По сюжету, трое подростков во время школьной экскурсии Троице-Сергиеву Лавру находят портал в прошлое и оказывают на Руси времен татаро-монгольского ига. Дорогу домой им поможет найти сам преподобный Сергий Радонежский. Только сначала нужно пройти мимо воинов Золотой орды.
Режиссером картины выступил Андрей Колпин, работавший над мультсериалами «Фиксики», «Смешарики», «Сказочный патруль» и полнометражками из их вселенных.
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Напомним, чудотворец и подвижник Сергий Радонежский жил в XIV веке. Он основал ряд монастырей, а также мирил между собой князей и сыграл большую роль в легендарной Куликовской битве.