В кино выйдет фильм-загадка «Мать моего сына»

29 сентября в кино выйдет отечественный психологический триллер «Мать моего сына». В картине снялись Марьяна Спивак, Дарья Жовнер и Евгений Ткачук.

По сюжету журналист и его жена собрались усыновить ребенка. Но только они нашли в приюте понравившегося мальчика, как вдруг объявляется его настоящая мать и ставит необычное условие — пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах.

Главные герои соглашаются, но вскоре понимают, что хозяйка особняка ведет сложную игру, истинный мотив которой абсолютно непонятен. Журналист начинает расследовать жизнь этой семьи и открывает нелицеприятные тайны прошлого.

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Режиссером картины выступил Илья Максимов, ранее снявший мистический триллер «Проводник», а также сериалы «По горячим следам», «Братья», «Я больше не боюсь», «Косатка» и «Случайный кадр».