В кино выйдет фильм о мамочке-эскортнице от создателя «Быка»

15 сентября в кино выходит новая российская драма «Кэт» с 24-летней Анастасией Кувшиновой в главной роли.
По сюжету, молодая московская эскортница Кэт родила ребенка неизвестно от кого. И чтобы прокормить себя и дочь, теперь ей приходится и дальше заниматься своей опасной работой в мире обезумевших от похоти мужчин.
Это новая работа режиссера Бориса Акопова, снявшего криминальную драму «Бык», отмеченную Гран-при «Кинотавра» в 2019 году. Накал страстей в новом фильме ожидается не меньший. Добавим, что Акопов сам пишет сценарии, музыку и занимается монтажом своих картин.
В «Кэт» также снялись Егор Трухин, Николай Шрайбер, Григорий Багров, Григорий Зельцер и другие актеры.
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Напомним, что недавно состоялся релиз другой картины про эскортниц – сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.