В кино выйдет фильм о мамочке-эскортнице от создателя «Быка»

Это новая работа режиссера Бориса Акопова, снявшего криминальную драму «Бык», отмеченную Гран-при «Кинотавра» в 2019 году. Накал страстей в новом фильме ожидается не меньший. Добавим, что Акопов сам пишет сценарии, музыку и занимается монтажом своих картин.

В «Кэт» также снялись Егор Трухин, Николай Шрайбер, Григорий Багров, Григорий Зельцер и другие актеры.

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Напомним, что недавно состоялся релиз другой картины про эскортниц – сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.