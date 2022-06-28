В кино выходит спортивная драма про зарождение бокса с Расселом Кроу

Кроу сыграл деда главного героя, который привил парню волю к победе и научил драться. А роль самого боксера сыграл Мэтт Хукингс, который сам написал сценарий этого фильма.

Любителям спорта фильм будет интересен тем, что покажет, как бокс вырос из уличных кулачных боев в занятие для благородных мужей.

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