В кино выходит спортивная драма про зарождение бокса с Расселом Кроу

С 30 июня в российских кинотеатрах стартует фильм с Расселом Кроу «Боец: Король ринга».
Это байопик легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп и стал чемпионом Англии. Картина расскажет о его взлетах и падениях в начале XIX века.
Кроу сыграл деда главного героя, который привил парню волю к победе и научил драться. А роль самого боксера сыграл Мэтт Хукингс, который сам написал сценарий этого фильма.
Любителям спорта фильм будет интересен тем, что покажет, как бокс вырос из уличных кулачных боев в занятие для благородных мужей.
А новости из жизни современных знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».