В кино выходит мелодрама про первую любовь со звездой «После»

Американские фильмы в российских кинотеатрах не закончились. 7 июля в прокат выйдет мелодрама «Первая любовь» со звездой фильмов «После» Хиро Файнсом-Тиффином.

Сюжет разворачивается вокруг девочки и мальчика, которые еще учатся в школе. Любовь врывается в их жизнь и переворачивает все, словно ураган. Но проходит несколько месяцев — им обоим нужно уезжать учиться в вузы. И то, что когда-то казалось всепоглощающим чувством, теперь станет просто интрижкой. Или же нет?