В кино выходит мелодрама про первую любовь со звездой «После»

Американские фильмы в российских кинотеатрах не закончились. 7 июля в прокат выйдет мелодрама «Первая любовь» со звездой фильмов «После» Хиро Файнсом-Тиффином.
Сюжет разворачивается вокруг девочки и мальчика, которые еще учатся в школе. Любовь врывается в их жизнь и переворачивает все, словно ураган. Но проходит несколько месяцев — им обоим нужно уезжать учиться в вузы. И то, что когда-то казалось всепоглощающим чувством, теперь станет просто интрижкой. Или же нет?
«В интервью Hollywood Life Хиро Файнс-Тиффин признался, что первоначально не хотел браться за роль в очередном романтическом фильме. Но, прочитав сценарий «Первой любви», он поменял свое решение. По словам Хиро, его зацепила красивая история и персонаж, а также то, что в «Первой любви» показана другая сторона романтики, отличная от показанной в «После», — отмечают в компании «Централ Партнершип», которая выпускает картину в российский прокат.
В фильме также снялись Дайан Крюгер, Джеффри Донован и молодая актриса Сидни Парк, успевшая засветиться в сериале «Ходячие мертвецы».
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