В кино выходит криминальная мелодрама «Финальный аккорд» от продюсеров Yesterday

21 июля в российских кинотеатрах выходит британская криминальная мелодрама «Финальный аккорд» - от продюсеров музыкального ромкома Yesterday.

По сюжету, два мошенника приезжают в забытое богом кафе, чтобы приготовиться сорвать большой куш. Но один из них вдруг влюбляется в местную официантку и неожиданно решает начать новую жизнь. Вот только отпустит ли его преступное прошлое в романтическое будущее?