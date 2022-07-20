В кино выходит криминальная мелодрама «Финальный аккорд» от продюсеров Yesterday

21 июля в российских кинотеатрах выходит британская криминальная мелодрама «Финальный аккорд» - от продюсеров музыкального ромкома Yesterday.
По сюжету, два мошенника приезжают в забытое богом кафе, чтобы приготовиться сорвать большой куш. Но один из них вдруг влюбляется в местную официантку и неожиданно решает начать новую жизнь. Вот только отпустит ли его преступное прошлое в романтическое будущее?
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Картина изощренно сочетает в себе триллер и музыкальный фильм. В ней снялись Уилл Поултер («Выживший», «Бегущий в лабиринте»), Джонни Флинн («Однажды в Нью-Йорке», «Дэвид Боуи: История человека со звезд») и Наоми Экки (сериал «Конец ***го мира»).