В кино выходит хит кинофестивалей 2021 года - драма «Исповедь»

6 октября в российских кинотеатрах выходит настоящая жемчужина для любителей глубокого кино – американская драма «Исповедь», тронувшая сердца критиков множества кинофестивалей 2021 года.
По сюжету, за одним столом собираются две родительские пары. Их объединяет общая трагедия: сын одних застрелил сына других несколько лет назад. Что они будут обсуждать теперь? Как найти силы, что продолжить жить дальше.
Главные роли сыграли Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон. Режиссером и сценаристом выступил актер Фрэн Кранц, для которого это первый созданный им фильм. Удивительно, как он смог так глубоко копнуть своей дебютной работой.
«Исповедь» по окончанию просмотра оставила после себя шок и опустошение. Кино поглощает с головой, ты забываешь, что смотришь фильм, а хронометраж уходит на задний план. В какой-то момент кажется, что воздух испарился из комнаты из-за натянутых нервов на экране», - пишет в своей рецензии один из пользователей портала «Кинопоиск».
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