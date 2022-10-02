В кино выходит хит кинофестивалей 2021 года - драма «Исповедь»

Главные роли сыграли Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон. Режиссером и сценаристом выступил актер Фрэн Кранц, для которого это первый созданный им фильм. Удивительно, как он смог так глубоко копнуть своей дебютной работой.

«Исповедь» по окончанию просмотра оставила после себя шок и опустошение. Кино поглощает с головой, ты забываешь, что смотришь фильм, а хронометраж уходит на задний план. В какой-то момент кажется, что воздух испарился из комнаты из-за натянутых нервов на экране», - пишет в своей рецензии один из пользователей портала «Кинопоиск».

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