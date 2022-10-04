В кино выходит американский боевик «Однажды в Техасе»

Новость для тех, кто соскучился по американским боевикам на большом экране: 6 октября в российских кинотеатрах выходит жесткой криминальный фильм «Однажды в Техасе». Судя по трейлеру, будет много крови и вендетты.
По сюжету главный герой выходит из тюрьмы, чтобы узнать, что его мать тяжело больна, и на операцию нужна крупная сумма денег. А где ее достать бывшему преступнику, как не по ту сторону закона? Своими действиями он переходит дорогу мафиозному боссу, и ставки в игре резко повышаются.
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В картине снялись Стивен Лэнг («Аватар», «Не дыши», «Хроники хищных городов»), Брюс Дерн («Между», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в... Голливуде») и Лара Флинн Бойл («Твин Пикс», «Мир Уэйна», «Люди в черном – 2»).
Фильм пришел в российский прокат с запозданием — его мировая премьера состоялась еще в ноябре 2020 года.