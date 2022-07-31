Ужастик для детей: в кино выходит мультфильм «Семейка монстров»

4 августа в российских кинотеатрах стартует французский мультфильм «Семейка монстров», основанный комиксе «Маленький вампир». Самое то для зрителей, которым надоела американская анимация. Хотя сюжет до ужаса напоминает «Монстров на каникулах».

Главный герой – мальчик-вампир, которому, правда, уже 300 лет. Все это время он живет в замкнутом пространстве со своей семьей и другими монстрами, мечтая об общении с другими детьми. И вот однажды вампиреныш вырывается в мир людей и заводит дружбу с обычным мальчиком. А это, к гадалке не ходи, сулит обоим народам большие проблемы.