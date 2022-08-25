Украл беременную жену психа и устроил форсаж: в кино вышел боевик «Неубиваемый»

25 августа в российский прокат вышел канадский боевик «Неубиваемый». То что надо для тех, кто соскучился по автомобильным погоням, перестрелкам и бандитским разборкам.
Главный герой картины — лихой парень, который похищает у наркобарона-психопата машину с деньгами. Все идет по плану, пока парень не обнаруживает, что в багажнике «прихватил» беременную жену главного мафиози. Теперь все отморозки и киллеры на дороге объявили охоту на дерзкого вора. И единственный шанс остаться в живых — это вдавить педаль газа в пол.
Режиссером и исполнителем главной роли выступил Джеймс Клэйтон. Он и другие актеры проекта снимались в сериале «Сверхъестественное». Но главной звездой боевика назван его «злодей» — 57-летний Винни Джонс («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Угнать за 60 секунд», «Пароль «Рыба-меч»).
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