«Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон выйдет в российском прокате

Вопреки бойкоту западных киностудий, новый американский блокбастер «Три тысячи лет желаний», наполненный спецэффектами и голливудскими звездами, все-таки выйдет в российских кинотеатрах.
Его выпустит компания-прокатчик «Вольга». 5 июля она опубликовала официальный русский трейлер картины.
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Напомним, режиссером фильма выступил Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»). В главных ролях снялись Тильда Суинтон и Идрис Эльба.
По сюжету одинокая женщина-литературовед находит лампу с настоящим джинном. Но богатство и власть героиню не интересуют — ей нужны истории о том, как люди загадывали желания на протяжении веков.
Картина выйдет в российский прокат 8 сентября.