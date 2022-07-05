«Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон выйдет в российском прокате

Опубликован русский трейлер фэнтези-фильма.
«Три тысячи лет желаний»

«Три тысячи лет желаний», фрагмент постера фильма. Фото: компания «Вольга»

Вопреки бойкоту западных киностудий, новый американский блокбастер «Три тысячи лет желаний», наполненный спецэффектами и голливудскими звездами, все-таки выйдет в российских кинотеатрах.

Его выпустит компания-прокатчик «Вольга». 5 июля она опубликовала официальный русский трейлер картины.

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Напомним, режиссером фильма выступил Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»). В главных ролях снялись Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

По сюжету одинокая женщина-литературовед находит лампу с настоящим джинном. Но богатство и власть героиню не интересуют — ей нужны истории о том, как люди загадывали желания на протяжении веков.

Картина выйдет в российский прокат 8 сентября.

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