«Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон выйдет в российском прокате

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Напомним, режиссером фильма выступил Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»). В главных ролях снялись Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

По сюжету одинокая женщина-литературовед находит лампу с настоящим джинном. Но богатство и власть героиню не интересуют — ей нужны истории о том, как люди загадывали желания на протяжении веков.

Картина выйдет в российский прокат 8 сентября.

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