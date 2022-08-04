Только не смотри вниз: в кино выйдет американский триллер «Вышка»

11 августа в российских кинотеатрах выходит американский триллер «Вышка». Дух захватывает уже от одного трейлера. Тем, у кого страх высоты, лучше не смотреть.

Сюжет расскажет о молодой альпинистке, которая потеряла мужа во время подъема на гору, и с тех пор забросила свое хобби. Подруга вытаскивает ее из депрессии, предлагая забраться на «пустяковую» высоту — старую 600-метровую радиовышку, стоящую в пустыне. Сказано — сделано. Вот только когда девушки забираются на самый верх, ржавая лестница сооружения приказывает долго жить. Героини застревают на высоте без возможности спуститься вниз или позвать на помощь.