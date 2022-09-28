Страсти по-французски: в кино выходит мелодрама «Любовное письмо»

Для тех, кто хочет отвлечься на веселую романтическую историю.
«Любовное письмо»

«Любовное письмо». Фото: кадр из трейлера фильма 2021 года

29 сентября в российских кинотеатрах стартует французская комедийная мелодрама «Любовное письмо».

По сюжету мужчина пытается вернуть свою былую любовь, но девушка не жалеет давать ему второй шанс. В отчаянии главный герой идет в кафе напротив ее дома и пишет ей прощальное письмо. Неожиданно вокруг него собирается целая компания разномастных людей, желающих ему помочь.

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Режиссером и сценаристом картины выступил француз Жером Боннель, выпустивший несколько драм и мелодрам. Мировая премьера фильма состоялась еще в августе 2021 года, но теперь новинка дошла и до России.

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