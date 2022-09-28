Страсти по-французски: в кино выходит мелодрама «Любовное письмо»

29 сентября в российских кинотеатрах стартует французская комедийная мелодрама «Любовное письмо».

По сюжету мужчина пытается вернуть свою былую любовь, но девушка не жалеет давать ему второй шанс. В отчаянии главный герой идет в кафе напротив ее дома и пишет ей прощальное письмо. Неожиданно вокруг него собирается целая компания разномастных людей, желающих ему помочь.