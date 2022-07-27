Страшно смешно: в кино выходит комедийный триллер «От рассвета до заката»

История про молодых ребят раньше времени попавших в дом престарелых.
«От рассвета до заката»

«От рассвета до заката». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

28 июля в российских кинотеатрах стартует американский комедийный ужастик «От рассвета до заката» (не путать с культовым фильмом 1996 года).

По сюжету правительство отбирает группу молодых людей для участия в странном эксперименте в доме престарелых. Чтобы получить свободу, хулиганы должны потакать желаниям больных пенсионеров. Но они очень быстро понимают, что в стенах учреждения проходит не социальная программа, а какая-то чертовщина.

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В веселом триллере снялись Дженна Ортега, Эрик Дэйн, Бретт Кален и другие актеры.

Ну, хоть что-то американское еще выходит на больших экранах в РФ…

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