Страшно смешно: в кино выходит комедийный триллер «От рассвета до заката»

28 июля в российских кинотеатрах стартует американский комедийный ужастик «От рассвета до заката» (не путать с культовым фильмом 1996 года).

По сюжету правительство отбирает группу молодых людей для участия в странном эксперименте в доме престарелых. Чтобы получить свободу, хулиганы должны потакать желаниям больных пенсионеров. Но они очень быстро понимают, что в стенах учреждения проходит не социальная программа, а какая-то чертовщина.