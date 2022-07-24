Советские подростки и скейтборд: в кино выходит отечественный фильм «Асфальтовое солнце»

В 28 июля в кино выходит снятая в России молодежная комедийная мелодрама «Асфальтовое солнце».

Действие фильма разворачивается в 1982 году. Советские подростки только узнали о существовании скейтборда, который они называют роликовой доской, и пытаются освоить этот новый вид опасных развлечений.

Главному герою – 15 лет. Вместе с первым хобби в его жизни появляются первое предательство, первая любовь и первая настоящая дружба. И как-то это все умудрилось завязаться на забавной доске с колесиками.