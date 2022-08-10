«Ширли-мырли» вернется в кинотеатры в отреставрированной версии

18 августа в кинотеатрах выйдет восстановленная в формате «4K» версия культовой фарс-комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли» 1995 года.

Специалисты «Мосфильма» покадрово реставрировали старый фильм, чтобы зрители в кинотеатрах смогли увидеть его в точных красках и звуке, которые закладывались автором.

Картина была снята в середине 1990-х годов и в гротескной форме отразила ситуацию в стране и ее кинематографе в переломный момент. Это история о братьях-близнецах, никогда прежде не знавших друг друга. По сюжету один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем. А третий брат вырос авторитетнейшим в СНГ вором и аферистом. Он обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический алмаз «Спаситель России». Но встреча с близнецами решит его идеальный план.