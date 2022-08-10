«Ширли-мырли» вернется в кинотеатры в отреставрированной версии

18 августа в кинотеатрах выйдет восстановленная в формате «4K» версия культовой фарс-комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли» 1995 года.
Специалисты «Мосфильма» покадрово реставрировали старый фильм, чтобы зрители в кинотеатрах смогли увидеть его в точных красках и звуке, которые закладывались автором.
Картина была снята в середине 1990-х годов и в гротескной форме отразила ситуацию в стране и ее кинематографе в переломный момент. Это история о братьях-близнецах, никогда прежде не знавших друг друга. По сюжету один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем. А третий брат вырос авторитетнейшим в СНГ вором и аферистом. Он обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический алмаз «Спаситель России». Но встреча с близнецами решит его идеальный план.
«Меньшов, пожалуй, как никто смог отразить сумбурность этого неоднозначного времени, посмеяться над наивным ожиданием чуда, которое только и может спасти Россию, показать срез всего общества, — цитирует ТАСС директора по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Ивана Кудрявцева. — При этом, несмотря на весь кажущийся абсурд, сатиру, гротеск, картина пытается донести до зрителя простую, но очень важную мысль, что все люди — братья, и не стоит забывать об этом».
Напомним (а стоит ли?), что в фильме снялись Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Олег Табаков, Олег Ефремов, Нонна Мордюкова, Леонид Куравлев, Любовь Полищук, Ролан Быков и другие знаменитые актеры.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».