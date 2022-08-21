Сеть «Каро» осталась без новых кинорелизов с 24 августа

В конце лета клиентам кинотеатра практически нечего будет смотреть.
Кинотеатр «Каро»

Кинотеатр «Каро». Фото: Global Look Press

21 августа пользователи Интернета обратили внимание, что на сайте крупной сети кинотеатров «Каро» из афиши пропало множество фильмов.

Если до 24 августа компания готова показывать больше 50 кинорелизов, то затем в расписании значится всего по 2-4 названия в день. Причем это, в основном, показы на большом экране спектаклей и документальных проектов.

В социальных сетях киносеть никак не прокомментировала эту «засуху».

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Напомним, ранее стало известно, что «Каро» отменила повторные показы фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

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