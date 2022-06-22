«Селфимания» добралась до кинотеатров

В картине переплетаются несколько трогательных романтических историй, связанных общим мотивом — страсти к селфи.

Фотографии в социальных сетях помнят разные моменты нашей жизни. Главное — чтобы сама жизнь кипела чувствами.

Над созданием фильма работали киношники из России, Италии, Австрии и США. Он был готов еще в 2021 году, но до кинотеатров добрался только этим летом.

Добавим, что Алексей Воробьев выступил также композитором проекта.

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