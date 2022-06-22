«Селфимания» добралась до кинотеатров

23 июня в российских кинотеатрах выйдет иностранный ромком «Селфимания», в котором снялись отечественные актеры Алексей Воробьев, Игорь Тактаров, а также итальянка Катерина Мурино, литовка Иева Андреевайте и американка Джессика Белкин.
В картине переплетаются несколько трогательных романтических историй, связанных общим мотивом — страсти к селфи.
Фотографии в социальных сетях помнят разные моменты нашей жизни. Главное — чтобы сама жизнь кипела чувствами.
Над созданием фильма работали киношники из России, Италии, Австрии и США. Он был готов еще в 2021 году, но до кинотеатров добрался только этим летом.
Добавим, что Алексей Воробьев выступил также композитором проекта.