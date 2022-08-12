Российская версия «Маленького принца» выйдет в кино

18 августа в кинотеатрах стартует российская экранизация всемирно известной сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Если вы хотите познакомить вашего ребенка с этим произведением, то вот отличный шанс.
В картине снялись заслуженный артист России Юрий Григорьев в роли Старого летчика и мальчик Тимофей Ефремов в роли Маленького принца. Остальные персонажи выполнены в виде кукол и анимации.
Напомним, оригинальная сказка повествует о мальчике, который путешествует по различным планетам и встречает разных персонажей. Несмотря на то, что произведение написано в духе детской книги, оно довольно серьезно исследуется взрослые темы одиночества, дружбы, любви, утраты и самой человеческой природы.
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