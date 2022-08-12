Российская версия «Маленького принца» выйдет в кино

18 августа в кинотеатрах стартует российская экранизация всемирно известной сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Если вы хотите познакомить вашего ребенка с этим произведением, то вот отличный шанс.

В картине снялись заслуженный артист России Юрий Григорьев в роли Старого летчика и мальчик Тимофей Ефремов в роли Маленького принца. Остальные персонажи выполнены в виде кукол и анимации.