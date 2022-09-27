Россия как она есть: в кино выходит комедия «Далекие близкие»

Эта комедия молодого режиссера Ивана Соснина стала зрительским хитом кинофестиваля «Окно в Европу» и получила приз за лучший сценарий. В ней снялись Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Кирилл Кяро, Ирина Пегова и другие артисты.

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Добавим, что команда фильма проехала свыше 14 тысяч километров по всей России, чтобы заснять самые красивые виды нашей страны. Результат — в кино.