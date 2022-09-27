Россия как она есть: в кино выходит комедия «Далекие близкие»

29 сентября в кино выйдет российский роуд-муви «Далекие близкие», который уже называют самым душевным фильмом 2022 года.
В центре истории — суровый учитель географии, который никогда не выезжал из родного Хабаровска. Познакомившись в Интернете с родственной душой, он решает отправиться в путешествие через всю Россию, чтобы встретиться со своей судьбой. Водителем выступит его сын, который, возможно, впервые в жизни проведет достаточно времени с отцом.
Эта комедия молодого режиссера Ивана Соснина стала зрительским хитом кинофестиваля «Окно в Европу» и получила приз за лучший сценарий. В ней снялись Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Кирилл Кяро, Ирина Пегова и другие артисты.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что команда фильма проехала свыше 14 тысяч километров по всей России, чтобы заснять самые красивые виды нашей страны. Результат — в кино.