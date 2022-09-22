Родители против наркотиков: непростая тема поднята в новой отечественной драме

22 сентября в кино вышла отечественная драма 18+ «Родитель» с целой плеядой российских звезд: Михаилом Пореченковым, Марией Мироновой, Ангелиной Стречиной, Даниилом Вахрушевым, Нелли Поповой, Марией Шукшиной и Владом Фурманом.

По сюжету, отец, пытающийся спасти дочь от зависимости, не доверяет полиции и сам окунается в криминальный мир Санкт-Петербурга, чтобы остановить наркотрафик.