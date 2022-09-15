Преступник угнал машину вместе с ее хозяйкой в новом фильме

15 сентября в российских кинотеатрах стартовала безбашенная французская комедия «Поехали!».

По сюжету взрослая женщина застряла в своей машине в результате панической атаки — она просто не может выйти наружу из-за страха. Никто из окружающих не верит, что она это всерьез, пока ее автомобиль не угоняет молодой уличный преступник.

Парень, конечно, в шоке от того, что ему досталась машина с ее хозяйкой в придачу, но не убивать же запуганную тетю… В итоге уголовник решает помочь дамочке справиться с ее психическими проблемами. В своем стиле, разумеется. Так начинается их безумное дорожное приключение.