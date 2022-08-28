«Преступления будущего» выйдут в российских кинотеатрах

Несмотря на санкции западных киностудий, одна из главных мировых премьер 2022 года – фантастический фильм «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга – выйдет в российских кинотеатрах. Дата премьеры – 1 сентября. В некоторых городах уже прошли стартовые показы.
В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.
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По сюжету, в недалеком будущем люди начали переставать ощущать боль, их тела мутируют. На фоне этого среди запретных удовольствий стала популярна хирургия, а именно добавление себе новых экспериментальных органов. Звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен играет экстравагантного художника, который изменяет свой организм ради перфоманса. Вполне возможно, он скоро выведет себя новую ступень человеческой эволюции, поэтому им активно интересуются агенты спецслужб.