«Преступления будущего» выйдут в российских кинотеатрах

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По сюжету, в недалеком будущем люди начали переставать ощущать боль, их тела мутируют. На фоне этого среди запретных удовольствий стала популярна хирургия, а именно добавление себе новых экспериментальных органов. Звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен играет экстравагантного художника, который изменяет свой организм ради перфоманса. Вполне возможно, он скоро выведет себя новую ступень человеческой эволюции, поэтому им активно интересуются агенты спецслужб.