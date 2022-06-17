Порок, убийства, исцеление: в прокат выйдет российский триллер «Одержимая»

В июле в кино выйдет отечественный криминальный триллер «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко (также известный как сериал «Змееносец»).

Актриса сыграла судмедэксперта, одержимую красотой человеческого тела. Героиня считает, что физическая любовь исцеляет людей, дарит освобождение от груза травм и проблем. Поэтому она сама предпочитает свободный образ жизни и частенько вступает в случайные связи на одну ночь.

Но однажды специалисту по вскрытиям приходится поработать с телом девушки, с которой она накануне переспала. А еще на теле жертвы оказывается фотография неизвестного мужчины. Неужели таинственный убийца оставил подсказки, желая, чтобы его нашли?

Создатели картины отмечают, что она сочетает в себе элементы нуара, детектива и эротику. Причем на экране ожидается невиданная ранее для российского зрителя степень откровенности по количеству обнаженных тел, интимных сцен и убийств.

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин (фильмы «Я», «Бедуин», сериал «Коса»).

«В каком-то смысле для меня это история о том, насколько далеко способен зайти человек в борьбе со своими фобиями, со своим каким-то большим травматическим страхом, и какую степень свободы он себе дает на пути освобождения от своих чудовищ, — говорит он. — Мы создаем микс жанров, которые в каком-то смысле исследуют само кино, превращая проект в высказывание на крепком зрительском движке. Все герои этой истории — люди, которые изначально совершают жесткие поступки, выстраивают себе мосты из одного круга ада в другой, потихоньку выбираясь к свету».

В ролях: Анастасия Кувшинова, Олег Васильков, Евгений Харитонов, Георгий Кудренко, Татьяна Яковенко, Максим Белбородов и другие.

Премьера фильма — 14 июля 2022 года.

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