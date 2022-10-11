По следам «Брата» и «Жмурок»: в кино выходит криминальная драма «Сказка для старых»

13 октября в кино выходит отечественная криминальная драма «Сказка для старых». На первый взгляд это очередной фильм про российских бандитов. Но уже из трейлера становится понятно, что проект ломает клише подобного жанра.

По сюжету, унесшего тайну бандитского общака в могилу братка похоронили еще три года назад, а он вдруг «воскрес», и видели его живым сразу с трех разных городах: в Петербурге, Новосибирске и Ростове. И вот криминальный авторитет отправляет троих своих подручных (как царь троих сыновей) в разные концы страны в погоне за призраком. Новое дело обернется для них фантастическими приключениями.