Первые мультфильмы из серии «Три богатыря» снова выйдут в кинотеатрах

Поддержать российский прокат на своих конях прискачут богатыри. Первые мультфильмы про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца снова покажут на больших экранах с 14 июля.

Перевыпуск богатырской трилогии осуществила компания-прокатчик «Наше кино». В кинотеатрах снова покажут анимационные блокбастеры «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007). Остальные части сказочной франшизы вернутся на экран позже.

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Напомним, богатырские мультфильмы от студии «Мельница» не сразу, но уверено обрели кассовый успех, породив большую франшизу, каждый год пополняемую новой картиной. В 2021 году вышел уже 11-й мультфильм под названием «Три богатыря и Конь на троне». В декабре 2022-го тоже ожидается релиз.

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