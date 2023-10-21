Шальные императрицы: в кино выйдет исторический блокбастер с Юлией Пересильд на троне

26 октября в кино выходит исторический блокбастер «Императрицы», ярко демонстрирующий эпоху дворцовых переворотов, начавшуюся после смерти Петра I.
В главных ролях: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Иван Колесников, Игорь Гордин и Ольга Лерман.
В центре сюжета – борьба за власть Елизаветы Петровны, младшей дочери первого императора. Какую цену ей пришлось заплатить, чтобы занять свое место в истории. Что дали России женщины на престоле.
Новый фильм сняла та же команда, что картину «Петр I: Последний царь и первый император» 2022 года.
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Кстати, на днях певица Люся Чеботина выпустила клип «Императрица», вдохновленный этим проектом. Песня является кавером на Ирину Аллегрову и саундтреком кинорелиза.