Шальные императрицы: в кино выйдет исторический блокбастер с Юлией Пересильд на троне

Новый фильм сняла та же команда, что картину «Петр I: Последний царь и первый император» 2022 года.

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Кстати, на днях певица Люся Чеботина выпустила клип «Императрица», вдохновленный этим проектом. Песня является кавером на Ирину Аллегрову и саундтреком кинорелиза.