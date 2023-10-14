Рублевская львица заселяет в особняк четырех простушек: в кино выходит комедия о женской доле

19 октября в кино выйдет новая отечественная комедия про женщин «На Рубле без рубля».
По сюжету, богатая светская львица запускает смелый благотворительный проект: берет четырех женщин с тяжелой судьбой и заселяет их к себе на Рублевку, чтобы дать страдалицам новую жизнь. Однако ее саму внезапно бросает муж-олигарх, и денег как ни бывало. И вот уже главной героине требуется помощь тех, кому она собралась помогать.
В картине снялись Екатерина Гусева, Светлана Пермякова, Мария Палей, Ева Серебренникова, Анна Михайловская, Владимир Сычев, Сергей Комаров, Роман Попов, Марина Федункив, а также Алексей Воробьев, Ольга Серябкина и Сергей Зверев в роли самих себя.
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Интересный факт: съемки проходили в Минске, но авторам фильма удалось воссоздать атмосферу российской Рублевки.