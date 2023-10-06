Мажор и гастарбайтер: Павел Прилучный погрузился в проблемы мигрантов в новой комедии

12 октября в кино стартует показ отечественной комедии «Вася не в себе» с Павлом Прилучным. Фильм поднимает острую социальную проблему мигрантов из Средней Азии и их ассимиляции в российских городах.

Герой Прилучного — молодой строительный магнат, живущий в роскоши. Вот только свое благосостояние он заработал, постоянно «кидая» своих рабочих на деньги.

Предприниматель относится к строителям как к людям второго сорта, но однажды он попадает в аварию и, придя в сознание, обнаруживает себя в теле типичного гастарбайтера. Теперь, чтобы вернуть свой прежний облик, ему придется измениться еще и внутри.