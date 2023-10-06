Мажор и гастарбайтер: Павел Прилучный погрузился в проблемы мигрантов в новой комедии

12 октября в кино стартует показ отечественной комедии «Вася не в себе» с Павлом Прилучным. Фильм поднимает острую социальную проблему мигрантов из Средней Азии и их ассимиляции в российских городах.
Герой Прилучного — молодой строительный магнат, живущий в роскоши. Вот только свое благосостояние он заработал, постоянно «кидая» своих рабочих на деньги.
Предприниматель относится к строителям как к людям второго сорта, но однажды он попадает в аварию и, придя в сознание, обнаруживает себя в теле типичного гастарбайтера. Теперь, чтобы вернуть свой прежний облик, ему придется измениться еще и внутри.
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Новый фильм представили братья Андреасян. Вместе с Павлом Прилучным в картине снялись Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Николай Козак, Роман Каграманов, Татьяна Орлова, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина и Роман Хан. Альтер-эго главного героя исполнил актер Чингиз Кадыров.