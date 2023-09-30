Федор Бондарчук против урагана: в кино выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра»

Фрагмент постер фильма «Повелитель ветра». Фото: «Централ Партнершип»

Картина расскажет о мировом рекорде Федора Конюхова.

5 октября в кино стартует отечественный блокбастер «Повелитель ветра», в котором Федор Бондарчук сыграл легендарного путешественника Федора Конюхова.

По сюжету, покоритель вершин и полюсов Земли оправляется в новое опасное приключение – ему предстоит обогнуть планету на воздушном шаре в полном одиночестве. Отважному путешественнику помогает целая команда специалистов, но всего предусмотреть нельзя. И вот Конюхов оказывается в небе один на один со свирепым ураганом.

В основу фильма лег реальный полет на воздушном шаре: в 2016 году Федор Конюхов совершил кругосветное путешествие за 11 дней, поставив мировой рекорд.

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Вместе с Федором Бондарчуком в картине сыграли Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев. Режиссер – Игорь Волошин.

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