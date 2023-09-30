Федор Бондарчук против урагана: в кино выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра»

5 октября в кино стартует отечественный блокбастер «Повелитель ветра», в котором Федор Бондарчук сыграл легендарного путешественника Федора Конюхова.

По сюжету, покоритель вершин и полюсов Земли оправляется в новое опасное приключение – ему предстоит обогнуть планету на воздушном шаре в полном одиночестве. Отважному путешественнику помогает целая команда специалистов, но всего предусмотреть нельзя. И вот Конюхов оказывается в небе один на один со свирепым ураганом.