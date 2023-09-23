Цыганов, Вилкова, Робак покажут Россию 90-х в новом фильме

28 сентября в кино выходит отечественная драма «1993», рассказывающая о переломных годах жизни большой страны через призму переживаний одной семьи.

По сюжету, муж тянется к старому порядку, к народной справедливости, а жена смотрит на капитализм и хочет открыть свой бизнес. Дочь переживает подростковые драмы, а вся Россия стремительно скатывается в водоворот «лихих 90-х». Основой для фильма послужил одноименный роман Сергея Шаргунова.