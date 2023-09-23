Цыганов, Вилкова, Робак покажут Россию 90-х в новом фильме

28 сентября в кино выходит отечественная драма «1993», рассказывающая о переломных годах жизни большой страны через призму переживаний одной семьи.
По сюжету, муж тянется к старому порядку, к народной справедливости, а жена смотрит на капитализм и хочет открыть свой бизнес. Дочь переживает подростковые драмы, а вся Россия стремительно скатывается в водоворот «лихих 90-х». Основой для фильма послужил одноименный роман Сергея Шаргунова.
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Режиссер и автор сценария - Александр Велединский, снявший картины «Живой» и «Географ глобус пропил».
В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Элизабет Дамскер, Анна Цветкова и другие актеры.