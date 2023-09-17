Илья Соболев сделал из Саши Бортич богиню в новом фильме

21 сентября в кино выходит отечественная женская комедия «Я богиня» с Сашей Бортич в главной роли.

По сюжету, забитая жизнью школьная учительница в одночасье лишается и работы, и мужа. Подруга тащит отчаявшуюся героиню на тренинг «Стать богиней». Именитый коуч преображает девушку – у нее появляется новый образ, шикарный любовник, интересная жизнь. Но чувство, что удалось найти себя в этой жизни, не спешит приходить.