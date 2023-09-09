Виктор Добронравов получил «суперсилу» в новой комедии «Рассмеши меня»

Отдельная история у Виктора Добронравова. Его герой – не очень удачливый мужчина, который однажды находит «волшебную корочку», исполняющие все желания без всякой магии. Также зрители отправятся на экскурсию по Москве в формате «ожидание и реальность».

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Над созданием комедии работали несколько режиссеров и сценаристов. Слоган фильма: «Смешно - и точка!»