Ироничная девочка спасает мир с помощью волшебного пианино: новый фильм к 1 Сентября

Чем порадовать ребенка на 1 Сентября? Походом в кино на добрый семейный фильм с чудесами и отважными юными героями!
31 августа в кинотеатрах стартует отечественная картина «Девочка Нина и похитители пианино».
Главной героине 8 лет. Она – активная и эмоциональная девочка, которая быстро загорается идеями и бросает их на полпути. Свое новое увлечение, музыку, Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось поразительное: купленный мамой инструмент начал вести себя необычно – играть сам по себе и всячески дразнить хозяйку.
А потом Нину и вовсе похитили вместе с пианино! Оказывается, с помощью него злодеи могут подчинить себе весь мир. Сумеют ли Нина и ее друг Кирилл помешать этим козням осуществиться?
В картине снялись Алексей Филимонов, Наталья Ноздрина, Владимир Еремин, Глеб Пускепалис и Антон Ескин. Юных героев сыграли Ева Смирнова и Егор Николаенко. Один из продюсеров фильма – Алексей Учитель.