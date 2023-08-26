Ироничная девочка спасает мир с помощью волшебного пианино: новый фильм к 1 Сентября

Чем порадовать ребенка на 1 Сентября? Походом в кино на добрый семейный фильм с чудесами и отважными юными героями!

31 августа в кинотеатрах стартует отечественная картина «Девочка Нина и похитители пианино».

Главной героине 8 лет. Она – активная и эмоциональная девочка, которая быстро загорается идеями и бросает их на полпути. Свое новое увлечение, музыку, Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось поразительное: купленный мамой инструмент начал вести себя необычно – играть сам по себе и всячески дразнить хозяйку.

А потом Нину и вовсе похитили вместе с пианино! Оказывается, с помощью него злодеи могут подчинить себе весь мир. Сумеют ли Нина и ее друг Кирилл помешать этим козням осуществиться?