Дети бизнесменов отправились в спецназовский лагерь: в кино выходит подростковый фильм «Квест»

24 августа в кино выходит российский приключенческий фильм для подростков «Квест». В картине снялись Роман Курцын, Олег Тактаров, Сергей Рост, Сергей Астахов, Константин Соловьев, Маргарита Аброськина и множество юных актеров.

По сюжету, двое богатых отцов на спор отправили своих сынков в специальный летний лагерь, где занятия с подростками идут по принципам подготовки спецназа. Юноши попадают в настоящую школу выживания в глуши и внезапно становятся свидетелями реального преступления.

Теперь за ними гонятся бандиты, и самое время применить полученные от наставников навыки. Даже если все это квест, устроенный организаторами лагеря, затея уже пошла не по плану.