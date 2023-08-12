Как стать звездой кино, но только не «для взрослых»

17 августа в кино выйдет отечественная комедия 18+ «Как звезды», в которой сыграли Юлия Снигирь и Гела Месхи.

Сюжет крутится вокруг двух начинающих актрис, пытающихся раскрутиться в развязном мире шоу-бизнеса и попутно найти любовь. Девушки абсолютно разные, но дружба помогаем им двигаться вперед. Однако вскоре судьба подкинет им испытание: на что героини готовы пойти ради исполнения своей мечты.