Как стать звездой кино, но только не «для взрослых»

17 августа в кино выйдет отечественная комедия 18+ «Как звезды», в которой сыграли Юлия Снигирь и Гела Месхи.
Сюжет крутится вокруг двух начинающих актрис, пытающихся раскрутиться в развязном мире шоу-бизнеса и попутно найти любовь. Девушки абсолютно разные, но дружба помогаем им двигаться вперед. Однако вскоре судьба подкинет им испытание: на что героини готовы пойти ради исполнения своей мечты.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале «Дух огня». В главных ролях - Наталья Земцова («Эпидемия», «Восьмидесятые») и Надежда Иванова («Ласточкино гнездо», «Мир! Дружба! Жвачка!»).