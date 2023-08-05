Мальчик симулирует рак, чтобы собрать денег на приставку: в кино выйдет поучительная драма с Ванессой Паради

10 августа в российских кинотеатрах выйдет французская драма с элементами подростковой комедии «Развод по-геймерски» (12+).

В центре истории два 14-летних парня, у которых сломалась приставка PlayStation. Для юных геймеров, живущих во французской провинции, это настоящая катастрофа, ведь, кроме игр, у них нет ничего интересного.

Один из героев переживает неудачную стрижку, после которой вынужден полностью побрить голову, а в результате все в его школе начинают думать, что у мальчика рак. Подросток решает действительно притвориться тяжелобольным, чтобы открыть сбор на лечение и собрать денег на новую приставку. Но он даже не подозревает, к чему приведет эта дерзкая авантюра.