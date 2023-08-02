«Барби» победила «Джокера»: новый рекорд

Фильм «Барби» побил новый рекорд: он обогнал в прокате знаменитого «Джокера». По итогам вторых выходных после премьеры картина «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрала 127 миллионов долларов, то есть более 1,6 миллиарда рублей.

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Это лучший результат для фильмов компании Warner Bros, прежним рекордсменом долгое время оставался фильм «Джокер» 2019 года. Возможно, в скором времени следует ждать появления сиквела и других картин о знаменитой кукле Барби.

По материалам телеканала «360»