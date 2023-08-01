Теперь перевоспитаем мажорку: вышел тизер комедии «Холоп-2»

31 июля кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала тизер-трейлер сиквела фильма «Холоп». Вторая часть комедии выйдет в кино 1 января 2024 года.

В новой картине перевоспитанию в старорусских традициях подвергнется уже не мажор Гриша (Милош Бикович), а избалованная девушка Катя (Аглая Тарасова), которая, как и ее предшественник, любит прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной.

Мать главной героини (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от правоохранителей, чем вправить дочери мозги. Но выход есть: сделать с мажорки человека, оправив ее в прошлое, берется сам бывший «холоп».