Когда других героев не осталось: в кино выходит фильм «Баба Яга спасает мир»

Для тех, кто соскучился по русским сказкам на большом экране, 3 июля в кино стартует семейный фильм «Баба Яга спасает мир» - от создателей комедии «Артек. Большое путешествие».

По сюжету, школьник попадает в волшебный лес, где живут герои древних былин под магической защитой Бабы Яги. Колдовство ведьмы внезапно слабеет, и веками дремавшее зло вырывается на свободу, чтобы поквитаться за давние обиды. Теперь сказочным героям нужно отправиться в современный город на поиски артефакта, способного исправить ситуацию.