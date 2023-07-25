В кино выйдет детективная драма «Белый список» с Алексеем Серебряковым

23 ноября в кино выйдет драма Алисы Хазановой «Белый список», в котором снялись Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Алексей Розин, Анастасия Красовская и другие актеры.

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Сюжет разворачивается весной 2015 года. Следственный комитет направил в маленький подмосковный город двух сотрудников для расследования громкого дела самоубийства местной школьницы. По факту от сыщиков ждут лишь имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к этому происшествию.

Но в итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.