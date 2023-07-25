В кино выйдет детективная драма «Белый список» с Алексеем Серебряковым

23 ноября в кино выйдет драма Алисы Хазановой «Белый список», в котором снялись Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Алексей Розин, Анастасия Красовская и другие актеры.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Сюжет разворачивается весной 2015 года. Следственный комитет направил в маленький подмосковный город двух сотрудников для расследования громкого дела самоубийства местной школьницы. По факту от сыщиков ждут лишь имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к этому происшествию.
Но в итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.
Детективная картина поднимает животрепещущую тему «групп смерти», наводящих ужас на подростков.
Это вторая работа актрисы Алисы Хазановой на посту режиссера. Над сценарием она работала вместе Романом Волобуевым («Последний министр», «Выжившие»).