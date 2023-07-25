Новые фильмы августа — что посмотреть в кинотеатрах

Киноновинки августа заинтересуют поклонников самых разных жанров. Кинотеатры страны покажут фильм о том, как Баба-яга противостоит злобному Кощею Бессмертному: «Баба-яга спасает мир» — от создателей картины «Артек. Большое путешествие». В благородной борьбе доброй Бабе-яге помогают не только сказочные персонажи — Иван Царевич и Марья-искусница, но и простой школьник Сенька. Роль Бабы-яги исполнит Людмила Артемьева.

Ужастик «Два, три, демон, приди!» — о том, как опасно играть с миром духов. А началось все со спиритического сеанса, который устроила компания молодежи.

Фильм «Только ты и я» расскажет об абьюзе на французский лад. Это драма о женщине, обнаружившей, что ее любимый — вовсе не принц на белом коне, а безжалостный тиран.

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Еще одна премьера — «Молчание ангелов» — должна понравиться любителям триллеров. Речь в нем идет о маньяке, которого разоблачает женщина-детектив.

По материалам издания «РИАМО»