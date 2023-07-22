Триллер с маньяком и упитанной главной героиней: в прокат выходит фильм «Свинка»

27 июля в российских кинотеатрах выйдет франко-испанский триллер «Свинка» с довольно любопытным сюжетом. С одной стороны, это очередная леденящая кровь история про маньяка и группу девушек, вот только ее главная героиня далека от модельной внешности.
В центре сюжета 17-летняя девушка с избыточным весом. Из-за полной фигуры у нее нет друзей, а бывшие подружки жестоко издеваются над бедняжкой, называя ее Свинкой.
И вот однажды, получив очередную порцию издевок в бассейне, героиня видит, как одну из ее мучительниц насильно увозит в машине таинственный тип. Похищенная молит о помощи, но станет ли помогать та, кого постоянно оскорбляли? И не придет ли убийца потом за молчаливой свидетельницей?
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фильм был представлен на фестивале Sundance еще в начале 2022-го, но до российских кинотеатров добрался только спустя полтора года.