Триллер с маньяком и упитанной главной героиней: в прокат выходит фильм «Свинка»

«Свинка». Фото: кадр из фильма 2022 года

Кино о том, что не стоит унижать полных людей.

27 июля в российских кинотеатрах выйдет франко-испанский триллер «Свинка» с довольно любопытным сюжетом. С одной стороны, это очередная леденящая кровь история про маньяка и группу девушек, вот только ее главная героиня далека от модельной внешности.

В центре сюжета 17-летняя девушка с избыточным весом. Из-за полной фигуры у нее нет друзей, а бывшие подружки жестоко издеваются над бедняжкой, называя ее Свинкой.

И вот однажды, получив очередную порцию издевок в бассейне, героиня видит, как одну из ее мучительниц насильно увозит в машине таинственный тип. Похищенная молит о помощи, но станет ли помогать та, кого постоянно оскорбляли? И не придет ли убийца потом за молчаливой свидетельницей?

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Фильм был представлен на фестивале Sundance еще в начале 2022-го, но до российских кинотеатров добрался только спустя полтора года.

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