«Рай для дурака»: в кино выйдет комедия с голливудскими звездами, высмеивающая Голливуд

20 июля в российских кинотеатрах выйдет американская комедия 18+ «Рай для дурака». Похоже, создатели западного юмора решили вернуться к истокам и вспомнить мистера Бина. Главный герой новой картины не произносит в фильме ни слова.

По сюжету переставший говорить психически нездоровый мужчина случайно оказывается похож на известного актера. Продюсер звезды берет его в качестве дублера, но уже очень скоро «подделка» полностью заменяет «оригинал».

Авторы фильма высмеивают американский шоу-бизнес, годами работающий по одним и тем же шаблонам. Главному герою вообще не нужно ничего говорить – все уже решили и придумали за него.