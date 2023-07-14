«Рай для дурака»: в кино выйдет комедия с голливудскими звездами, высмеивающая Голливуд

20 июля в российских кинотеатрах выйдет американская комедия 18+ «Рай для дурака». Похоже, создатели западного юмора решили вернуться к истокам и вспомнить мистера Бина. Главный герой новой картины не произносит в фильме ни слова.
По сюжету переставший говорить психически нездоровый мужчина случайно оказывается похож на известного актера. Продюсер звезды берет его в качестве дублера, но уже очень скоро «подделка» полностью заменяет «оригинал».
Авторы фильма высмеивают американский шоу-бизнес, годами работающий по одним и тем же шаблонам. Главному герою вообще не нужно ничего говорить – все уже решили и придумали за него.
В ролях: комики Чарли Дэй и Кен Жонг, а также голливудские звезды Кейт Бекинсейл, Эдриан Броуди, Джейсон Судейкис, Рэй Лиотта, Джейсон Бейтман, Джон Малкович и рэпер Коммон.
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Молчащий на протяжении всей картины Чарли Дэй также является ее режиссером и сценаристом.