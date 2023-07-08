«Круче некуда»: Джеки Чан вернулся на большой экран в боевике с ароматом «Безумного Макса»

Соскучились по Джеки Чану на большом экране? А старичок-то еще может вас удивить.
С 13 июля в российских кинотеатрах выходит американо-китайский боевик «Круче некуда», в котором 69-летний актер снялся вместе с восходящей кинозвездой, рестлером Джоном Синой. Дуэт отработал дерзкий комедийный экшен в антураже «Безумного Макса» с большим количеством шуток, взрывов и драк.
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По сюжету, в будущем весь мир погряз в битвах за оставшуюся нефть. Крупная преступная банда захватила заложников, чтобы забрать себе солидную партию топлива. Остановить злодеев берется парочка наемников из недружественных фракций. На одну операцию им предстоит стать напарниками, однако они терпеть друг друга не могут и слаженность у них стремится к нулю..
Добавим, что в роли антагониста в картине снялся звезда «Игры престолов» и «Призрака в доспехах» Пилу Асбек. Бюджет фильма – 80 миллионов долларов.