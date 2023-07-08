«Круче некуда»: Джеки Чан вернулся на большой экран в боевике с ароматом «Безумного Макса»

Соскучились по Джеки Чану на большом экране? А старичок-то еще может вас удивить.

С 13 июля в российских кинотеатрах выходит американо-китайский боевик «Круче некуда», в котором 69-летний актер снялся вместе с восходящей кинозвездой, рестлером Джоном Синой. Дуэт отработал дерзкий комедийный экшен в антураже «Безумного Макса» с большим количеством шуток, взрывов и драк.

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