Бен Аффлек вернулся в российские кинотеатры: выходит научно-фантастический триллер «Гипнотик»

Соскучились по Бену Аффлеку на большом экране? 6 июля в российских кинотеатрах выходит экшн-триллера «Гипнотик», в котором киногерой бросает вызов коварному гипнотизеру.

Бен играет оперативника, у которого таинственным образом пропала дочь. Чтобы не сойти с ума, мужчина погружается в работу и натыкается на несколько мистических преступлений, таких же необъяснимых, как и его собственная трагедия. Внезапно появляется женщина-экстрасенс, которая объясняет детективу, в чем тут дело, и герой бросается в противостояние с очень опасным человеком.