«Больше, чем люди»: в кино выйдет фильм про разумных роботов со звездами «Форсажа» и «Аватара»

Запад продолжает выпускать фильмы о человекоподобных роботах, которые обретают собственную волю. Новый фантастический триллер на эту тематику «Больше, чем люди» выйдет в российских кинотеатрах 29 июня.

По сюжету, в будущем человечество научилось создавать киборгов, полностью похожих на людей, они используются, чтобы заменить умерших для скорбящих родственников. Потерявшая мужа героиня приобрела себе механического двойника супруга, но он вдруг начал вести себя как-то странно. Будто всерьез пытается покорить сердце женщины.

Правительственным агентам приходится усмирить непокорного андроида, и тут всплывает заговор, из-за которого скоро все роботы могут получить свободу воли.