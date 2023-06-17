Любовный треугольник на четверых: в кино выходит комедия об измене «Мальдивы подождут»

21 июня в кино выходит новая отечественная комедия «Мальдивы подождут». У картины звездный актерский состав и зубодробительный сюжет.

Успешная с виду супружеская пара – женщина-юрист и мужчина-фотограф – переживают кризис в отношениях. Женщина внезапно возвращается из командировки и узнает, что ее благоверный «по-тихому» ушел от нее к сексапильной модели. Героиня решает кардинально бороться за свое счастье – берет неверного мужа в заложники и пытает, пока тот не передумает уходить.

Странная ситуация усилена еще одним сюжетным твистом. Пока супруги устраивают скандальные разборки, в их дом проникает профессиональный вор, который становится немым свидетелем происходящего и в итоге решает вмешаться.