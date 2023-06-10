Прекрасное далеко оказалось жестоко: в кино выходит российская фантастика «Сквозь время»

Российская кинофантастика снова делает попытку доказать, что не уступает Голливуду. 15 июня в прокат выходит фантастическая драма 12+ «Сквозь время».

По сюжету, в ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии известный изобретатель и его брат оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. В этой временной петле главному герою предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку ради предотвращения грядущей катастрофы.