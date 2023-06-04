Российских зрителей приглашают в кино посмотреть на Жесть

8 июня в кино выходит отечественный подростковый ромком «Голова-жестянка» - экранизация одноименной повести Серафимы Орловой.

Главной героиней фильма стала 16-летняя девушка по прозвищу Жесть. Получив сотрясение мозга и травму ноги, она стала просто невыносима – ежедневно выносит мозг своей семье и одноклассникам. Особенно достается бывшему лучшему другу, которого чудачка винит в своем несчастье.

Все меняется в лучшую сторону, когда девушка знакомится с руководителем кружка робототехники, который становится ее наставником. Взаимодействуя с роботами, Жесть учится общению с людьми и начинает снова радоваться жизни.